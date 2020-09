alvoto – Alessandro Piana (Lega): “La presenza di migranti clandestini influisce sul turismo e sull’arrivo di investimenti economici”

“Questa situazione porta ad avere meno turisti sul territorio”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, parlando della presenza di migranti clandestini nell’estremo ponente ligure, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Il nostro ponente è a vocazione turistica – ha detto - un settore che traina il resto dell’economia. Se ci sono meno turisti è perchè si sentono meno sicuri, ed è evidente che l’economia in generale ne risenta. Per quanto riguarda il settore specifico dei trasporti, ricordo che una volta con l’allora assessore regionale Rixi e l’attuale On. Di Muro mi ero recato nel Parco Roja incontrando imprenditori che avrebbero potuto investire in quella zona, cosa che poi non si sono sentiti di fare proprio perché c’era una situazione borderline che avrebbe potuto avere effetti negativi sulla loro attività. Posso immaginare se dei migranti per recarsi in Francia entrassero in un camion, come in realtà poi è accaduto veramente, i conseguenti problemi di sicurezza che potrebbero derivare, prima di tutto per loro stessi. Le realtà di confine si trovano ad avere gli stessi problemi delle zone dove avvengono gli sbarchi, per le centinaia di persone che giungono per andare poi in altri Paesi. Cinque anni fa il nostro ponente, specialmente l'area di Ventimiglia, ha vissuto una situazione drammatica. Salvini aveva bloccato gli sbarchi risolvendo il problema, oggi invece questi sono ripartiti e cominciano a dare risvolti negativi”.

Nella seconda parte dell’intervista Alessandro Piana ha parlato di come la Regione possa venire incontro alle imprese in un momento difficile dell’economia anche in relazione alle previsioni dei prossimi mesi.

