Sanremo: giovedì sera alla Villa Ormond l'ultimo appuntamento dell'estate con l'orchestra Sinfonica

Ultimo appuntamento della stagione estiva 2020, giovedì sera nella splendida location di Villa Ormond a Sanremo. Si svolgerà il concerto di chiusura 'Un arrivederci con i fiati' dell'orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Giovanni Pompeo, che avrà inizio alle 21 anziché alle 21.30.

L'accesso alla villa sarà pertanto anticipato. Le nuove fasce orarie di convocazione verranno comunicate a mezzo sms o via e-mail a coloro che avranno effettuato la relativa prenotazione. Sotto il programma della serata.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Serenata in Do Minore N° 12 “ Nachtmusik “ K 388 ( K 384a ) per Fiati

CHARLES GOUNOD

PetiteSymphonie pour vents