Mancano i sapeur pompier sul versante francese: chiuso temporaneamente il tunnel di Tenda

Nuova chiusura per il Tunnel di Tenda: manca il presidio dei ‘Sapeurs Pompiers’, i Vigili del Fuoco francesi. Per questioni di sicurezza, infatti, l’apertura dell’importante galleria di collegamento tra Liguria e Piemonte attraverso la Francia, è subordinato alla presenza dei Vigili del Fuoco, sia da parte italiana che transalpina ma l’assenza di uno dei due presidi, costringe alla chiusura per questioni di sicurezza.



Mancando i pompieri, non può essere garantita l’operatività delle squadre di soccorso, motivo che ha indotto i responsabili di Anas a bloccare il traffico nel tunnel. Si attende, ora, l’arrivo dei Sapeur-pompier, che renderanno nuovamente operativo il presidio: di conseguenza, poi, verrà ripristinata la regolare viabilità.