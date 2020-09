Imperia: guasto in via San Lazzaro, in arrivo le autobotti all'ospedale, in piazza Dante e via Cascione (Video)

Oltre agli operai e i tecnici dell’Amat, sul luogo del guasto di via San Lazzaro a Imperia, ha fatto capolino anche il Sindaco del capoluogo, Claudio Scajola che al momento non ha rilasciato dichiarazioni.

Angelo Gallea, Direttore Tecnico di Amat, ha invece spiegato la situazione, confermando anche l’arrivo delle autobotti: “La situazione vede una rottura decisamente importante che ha costretto ad interrompere l’erogazione a Sanremo, bloccandola a San Lorenzo, Imperia, tutto il golfo dianese e Andora. I comuni che hanno degli accumuli riescono a garantire l’approvvigionamento come Imperia mentre, per gli altri, il disagio sarà grave. L’autobotte dei Vigili del Fuoco servirà l’ospedale mentre altre due verranno posizionate in piazza Dante via Cascione. Tra un’ore potremo fare una stima sui tempi per il ripristino del servizio”.

Con le autobotti in arrivo a Imperia, la situazione vede un mezzo in piazza del Comune a Diano Marina per la distribuzione dell'acqua. In arrivo anche per i residenti di San Bartolomeo al Mare e Cervo.

Nelle prossime verranno posizionate 5 autobotti per l'approvvigionamento temporaneo nelle seguenti zone di San Bartolomeo al Mare:

- nella piazzetta antistante la sede della Polizia locale

- in adiacenza al Palazzo Comunale

- in frazione Chiappa, Piazza Sottana

- in borgata Pairola adiacente alla Chiesa

- a Poiolo nella Piazzetta del Carrubo