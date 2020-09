Diano Marina: rubinetti a secco in mezza provincia, Za Garibaldi "Si deve dichiarare lo stato di emergenza"

“Ritengo si debba dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per tutti i comuni interessati. Così facendo la regione potrà intervenire con fondi emergenziali e finanziare finalmente la posa di un nuovo tubo”.

Sono le parole preoccupate del vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, a poche ore dal doppio guasto alla tubazione del Roya, che sta mettendo in ginocchio sul piano idrico mezza provincia. “Ancora una volta – prosegue - abbiamo avuto il bisogno di arrivare al collasso per trovare delle soluzioni, mi chiedo il perché. Cosa non funziona nel nostro sistema? Perché non si è potuto cambiare un tubo colabrodo se non attendendo che esplodesse?”

“Ci vuole più elasticità nella burocrazia – termina Za Garibaldi - con norme che permettano di intervenire velocemente nelle situazioni più serie, senza attendere che diventino emergenze!”