Coronavirus: 64 nuovi positivi in Liguria, 5 sono della nostra provincia dove crescono gli ospedalizzati e le sorveglianze attive

Non si ferma l’ondata di nuovi positivi al Coronavirus nella nostra provincia. Anche oggi, come purtroppo accade da diversi giorni dobbiamo registrare un cospicuo nuovo aumento. Sono 64 i nuovi positivi oggi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi 5 sono nella nostra provincia, di cui 2 da accesso in ospedale e 3 da attività di screening.

In Asl 2 (Savona) sono 7 di cui: uno da accesso ospedale, 3 da rientro da un viaggio, uno in struttura sociosanitaria e 2 da contatto di caso confermato. Ben 26 in Asl 3 (Genova), di cui: 13 da contatto di caso confermato, un accesso in ospedale, 2 rientro da viaggio e 10 da attività di screening. Infine 25 in Asl 5 (Spezia) di cui: 11 da contatto di caso confermato, 9 da accesso in ospedale e 6 da attività di screening. Da registrare il decesso di un uomo di 94 nello spezzino. Come sempre la specificazione delle Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.415 (+64)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.554 (+30)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.861 (+34)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.951 (+46)

Totale tamponi effettuati 254.193 (+2.582)

Casi per provincia di residenza

Imperia 102 (+5)

Savona 201 (-1)

Genova 9 (+17)

La Spezia 452 (+22)

Residenti fuori regione o estero 87

Altro e in fase di verifica 160

Ospedalizzati: 96 (+19), di cui 11 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 8 (+1) 2 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 5 (+2) 3 in terapia intensiva

Galliera - 8 (+3) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 5 - 64 (+10) 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 764 (+18)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.886 (+17)

Deceduti: 1.578 (+1)