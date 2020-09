Arrivate anche a Imperia le autobotti: residenti e turisti hanno iniziato l'approvvigionamento (Foto)

Sono arrivate anche ad Imperia le autobotti che dovranno rifornire per tutta la giornata i residenti del capoluogo, colpiti dalla crisi idrica come in tutto il dianese fino ad Andora e per la zona di San Lorenzo al Mare.

I mezzi per la distribuzione del prezioso liquido sono arrivati da Genova e sono stati sistemati in piazza Dante per la zona di Oneglia e in via Cascione per quella di Porto Maurizio. Per l’approvvigionamento idrico dell’ospedale, invece, è arrivata l’autobotte dei Vigili del Fuoco.