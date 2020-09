Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 8 a domenica 13 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali ed Europee della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotte da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston, fino al 12 settembre (più info)

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423

19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (3a edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Lungomare sul porto vecchio, fino al 9 settembre (più info)

IMPERIA



7.45-15.30. Settima passeggiata-pellegrinaggio da Villa Guardia a Montegrazie per festeggiare l'antica ricorrenza della festa della Natività. Consigliate scarpe da trekking, pranzo al sacco, scorta di acqua e mascherina di obbligo. Ritrovo sulla piazzetta V.Veneto presso il Bar a Villa Guardia, partecipazione gratuita, prenotazioni e informazione 334 7980872

15.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

BORDIGHERA

18.30 & 19.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Cardio/tono (strong) (h 18.30) + Kick boxing (h 19.30). Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

16.30. Escursione dal Ponte Antico, al Giardino di Villa Curlo e alla Basilica collegiata della Madonna Miracolosa. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335





WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali ed Europee della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotte da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston, fino al 12 settembre (più info)

18.00. Presentazione del libro ‘I giochi dell’oca. Reportage da Ventimiglia’ di Daniela Carlone. Libreria La Fenice, Piazza V. Muccioli 5

19.00. ‘A tavola sul Porto Vecchio’ (ultimo giorno della 3a edizione): evento a cura di Confartigianato con proposta di piatti legati al territorio e alla tradizione. Davanti ad ogni locale sono posizionati stand dove vengono serviti i piatti con possibilità di consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Lungomare sul porto vecchio (più info)

IMPERIA



9.00 & 15.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13: Pilates (h 9.15) + Tone Up (h 10.15. Rotonda di Sant’Ampelio

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli Caraibico alla Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali ed Europee della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotte da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston, fino al 12 settembre (più info)

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Un Arrivederci con i Fiati’. Direttore: Giovanni Pompeo. Villa Ormond, ingresso gratuito (più info)

IMPERIA



14.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

18.00. Riapertura della Civica Galleria ‘Il Rondò’, in Piazza Dante, con l'inaugurazione della mostra ‘Dialogo del tempo’ del M° Elio Lentini

21.15. Per la rassegna ‘Settembre Musicale Imperiese’, esibizione del Coro Giovanile Erio Tripodi diretto dalla Prof.ssa Roberta Garrione (docente dei corsi di musica per l’infanzia) con l’accompagnamento al pianoforte del M° Massimo Dal Prà. Oratorio di S. Caterina in Via S. Maurizio a Porto Maurizio

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Risveglio musicale (h 9.15) + acquagym (h 10.15). Spiaggia libera dell’Arziglia

19.00 & 20.45. Bordighera Summer Fun’: Lady fitness (h 19) + Baby dance (h 20.45). Rotonda di Sant’Ampelio

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai, fino al 13 settembre (più info)

ENTROTERRA

CIVEZZA

16.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, escursione da Civezza a Torrazza tra mulattiere e torri barbaresche con la guida. Marina Caramellino Ritrovo nella piazza della chiesa (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Ever Monaco 2020’: Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero, fino al 12 settembre (più info)

ROQUEFORT-LES-PINS



21.00. ‘Jazz et La Bella’: canzoni tradizionali nizzarte arragiate in chiave jazz, samba, rock, salsa



VENERDI’ 11 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali ed Europee della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotte da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston, fino al 12 settembre (più info)

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423



IMPERIA



9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito, fino al 13 settembre (info)



14.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

VENTIMIGLIA

20.00. Festa patronale della frazione di Roverino: serata gastronomica con le tradizionali ‘cozze alla Bergaglio’ allietata dalla musica di Franco Cocco. Bocciofila di Roverino, info e prenotazioni 0184 998023



BORDIGHERA

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai, fino al 13 settembre (più info)



ENTROTERRA

COSTARAINERA

16.00. Per le escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, riflessioni in pineta nell’Anello San Sebastiano con la guida Barbara Campanini. Ritrovo davanti al comune (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Ever Monaco 2020’: Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero, fino al 12 settembre (più info)



SABATO 12 SETTEMBRE

SANREMO



14.00-20.30. Floriseum in Comics: week end all'insegna della fantasia, dei Cosplay, della musica, games e del mondo dei cartoons. Evento con ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, adatto ad adulti e bambini. Parco di Villa Ormond, anche domani, informazioni e prenotazioni 347 0528971

20.30. Cena con l’Opera con la partecipazione del tenore Gaetano Labalestra. Roof Garden del Casinò municipale, prenotazioni e informazioni 0184 595266 (più info)



21.00. Finalissima della 33a edizione del Festival Sanremo Rock&Trend condotta da Gigio D'Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5 (selezioni). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito, fino al 13 settembre (info)



14.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Un Libro aperto’, incontro con Ugo Moriano. A cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

17.00. Per ‘Autunno al Museo Bicknell’, l’archeologa Aurora Cagnana (Soprintendenza ai Beni Archeologici di Genova) presenta il suo ultimo libro ‘Muri e Mastri. Gli Antelami nella Liguria medievale’ (Ed. Philobiblon) con intervento del prof. Fulvio Cervini dell’Università di Firenze. Giardino del Museo Clarence Bicknell, ingresso libero su prenotazione 0184 263601

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai, fino al 13 settembre (più info)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.30. ‘Beaulieu Classic Festival 2020’: gran concerto di apertura con il concerto ‘Le 4 Stagioni di Vivaldi’. Plage Petite Afrique de Beaulieu (il programma a questo link)

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.30. Salone degli animali da compagnia all’Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Ever Monaco 2020’ (ultimo giorno): Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero (più info)

VILLENEUVE-LOUBET



10.00-19.00. ‘Fêtes Gourmandes’: per due giorni grandi chef incontrano grandi artisti e creano ‘dal vivo’ ricette indimenticabili. Mercato dei sapori, laboratori di cucina, dibattiti, laboratori per bambini, libreria culinaria. Pôle Culturel A. Escoffier, anche domani (più info)

DOMENICA 13 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-19.00. Mercato Antiquario con la presenza di circa 80 espositori di antiquariato e brocante, con una selezionata raccolta di oggetti d'epoca, collezionismo e curiosità. Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi (seconda domenica di ogni mese)

10.30-19.30. Floriseum in Comics: week end all'insegna della fantasia, dei Cosplay, della musica, games e del mondo dei cartoons. Evento con ingresso libero ma prenotazione obbligatoria, adatto ad adulti e bambini. Parco di Villa Ormond, informazioni e prenotazioni 347 0528971

IMPERIA



9.00-23.00. 3a Edizione Mostra Mercato ‘MercatoRetrò’: mostra vintage a cura di Liguria Classic. Calata Anselmi a Borgo Marina, ingresso gratuito (info)



9.00. Ultimo giorno del 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport (più info)

BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato, provenienti non solo dalla provincia, ma anche dal Piemonte e dalla vicina Francia (ogni prima domenica del mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’: Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’: Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

7.30-17.00. ‘Giornata Azzurra’: la ciclistica arma Taggia organizza la gara nazionale esordienti 1° e 2° anno - maschile e femminile e il 3° gran Premio Comune di Taggia, Memorial Lidia e Lino Calcagno e Luciano Trucchi. Piazzale Nuova Stazione ferroviaria

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'area attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

SANTO STEFANO AL MARE

13.00. Campionati Italiani Giovanili classe 420, evento velico organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Acque antistanti il Porto della Marina degli Aregai (più info)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Per l’ultimo appuntamento 2020 della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, presentazione itinerante del carnet de vojage ‘La ciclabile dei fiori’ di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone. Partenza da San Lorenzo al mare in bicicletta in compagnia degli autori alla scoperta delle curiosità che nasconde la splendida costa della Liguria. Arrivo a Sanremo (25 euro incluso noleggio bicicletta e libro), info e prenotazioni 339 2877093

DIANO MARINA

16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2020: Santa Messa + processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Chiesa Parrocchiale di San Nicola e vie della frazione

21.15. Per i Festeggiamenti di S. Nicola in frazione Gorleri, Concerto di musica classica organizzato dal Circolo Amici della Lirica di Imperia nell'ambito della rassegna di Musica Sacra edizione 2020. Chiesa di San Nicola a Diano Gorleri, ingresso libero

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)



VALLEBONA



18.15. Diego Marangon intervista lo scrittore, avvocato e giornalista sanremese, Alberto Pezzini per presentare il suo ultimo lavoro letterario ‘Il Libraio’. Piazza dell'Oratorio nel centro storico



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.30. Salone degli animali da compagnia all’Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)

VILLENEUVE-LOUBET



10.00-19.00. ‘Fêtes Gourmandes’: grandi chef incontrano grandi artisti e creano ‘dal vivo’ ricette indimenticabili. Mercato dei sapori, laboratori di cucina, dibattiti, laboratori per bambini, libreria culinaria. Pôle Culturel A. Escoffier (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate