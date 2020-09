Sanremo: i risultati delle gare disputate nell'ultimo fine settimana sui green del Golf Club degli Ulivi

Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare al Golf Club degli Ulivi. Sabato la ‘Super Coppa Sanremo’, una 18 buche formula Pro Am stableford a squadre di quattro giocatori e, ieri, la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.

Super Coppa Sanremo

1a squadra classificata: Lorenzo Guidotti, Riccardo Berton, Andrea Bernardi e Filippo Anfosso – 92

2a squadra classificata: Carlotta Ricolfi, Lorenzo De Carli, Lorenzo Ciquera e Alberto Rota – 89

3a squadra classificata: Gino Salemme, Sara Contù, Lucia Di Tillio e Alberto Bressani – 89

4a squadra classificata: Walter Dirienzo, Antonio Semiglia, Flavio Lanteri e Daniele Taggiasco - 86

Coppa del Consiglio

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo - Edoardo Bisetti – 70

1° Netto - Riccardo Fava – 67

2° Netto - Iohn Rosanova – 67

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto - Elvio Baudino – 38

2° Netto - Kris Sierens – 36

3ª Categoria 21/36 lim.

1° Netto - Lucia Di Tillio – 38

2° Netto - Simone Lavasso – 37

Premi Speciali

1° Signore - Nicoletta Zunini – 33

1° Seniores - Lorenzo Noveri - 37

1° S. Senior - Giotto Guglielmi - 36

Nearest to the pin maschile: Francesco Bonaso mt. 2,08

Nearest to the pin femminile: Marilena De Mattia mt 1,46

Driving contest maschile: Cesare Fregni

Driving contest femminile: Stella Masante

Nel prossimo weekend si svolgeranno due gare: sabato l’Abbraccio by Frantoio Sant’Agata, gara benefica 18 buche stableford a quattro categorie: domenica il Trofeo Mastelli, una 18 buche louisiana medal a squadre di quattro giocatori.