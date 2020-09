Marco Scajola: "Nessuno deve rimanere indietro, 2,5 milioni di euro in provincia di Imperia per la morosità incolpevole ed il fondo per locazione

"Negli ultimi cinque anni la Regione ha supportato le fasce più deboli della popolazione in uno dei diritti fondamentali delle famiglie: l’abitazione, non solo con un’attività intensa nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica, ma anche con il sostegno delle famiglie che, per una riduzione del reddito, si sono trovate nell’impossibilità di pagare il canone locativo".

Interviene in questo modo l'Assessore all'Urbanistica della Regione, Marco Scajola, che prosegue: "Il fondo per la morosità incolpevole ed il fondo per il sostegno alla locazione, infatti, sono due misure che hanno sostenuto la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo, per la perdita o la consistente riduzione della capacità di reddito del nucleo familiare, anche in relazione all’emergenza Covid 19. Dal 2015 al 2020 sono stati finanziati circa 2,5 milioni di euro nella provincia di Imperia, una cifra importante che ha aiutato tante famiglie in difficoltà, un’azione che dovrà continuare anche in futuro".