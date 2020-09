Luigi Sappa a Diano Marina: “Bandiere blu simbolo di un territorio da difendere e da promuovere”

Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale della Liguria per Forza Italia – Polis, in occasione di una visita a Diano Marina, dove ha incontrato numerosi cittadini e imprenditori, è intervenuto sul tema delle Bandiere Blu, strettamente legato al turismo e alla promozione del territorio.

Sottolinea Sappa: "La nostra Liguria da ben 11 anni può vantare il record delle Bandiere Blu a livello Nazionale. E la provincia di Imperia è punto di riferimento, con Diano Marina, deliziosa meta storica del turismo rivierasco, che ha finalmente conquistato quest’anno l’ambito vessillo, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, Sanremo e Bordighera. Queste bandiere sono il simbolo di un territorio da difendere e da promuovere. Parliamo di un territorio da sempre vocato al turismo, ma se nell’Ottocento ci aiutò a promuovere questa terra “Il dottor Antonio” di Giovanni Ruffini, romanzo ricco anche di ideali risorgimentali, oggi il “nuovo risorgimento” del Ponente lo dobbiamo creare, sostenendo prima di tutto gli sforzi degli imprenditori, contribuendo a investimenti a sostegno di strutture ricettive e stabilimenti balneari e all’organizzazione di eventi. Altro aspetto importante è quello della promozione, che deve raggiungere non soltanto l’Italia, ma anche molti Paesi stranieri dai quali attrarre flussi turistici vecchi e nuovi. Senza dimenticare la tutela dell’ambiente, base fondamentale, non soltanto per il turismo, ma per la vita di ciascuno di noi".

Conclude Luigi Sappa: "In Consiglio regionale lavorerò anche perché siano sempre più le Bandiere Blu a sventolare a Ponente e perché questo territorio possa essere sempre più conosciuto in Italia e all’estero. Se lo merita la nostra terra e chi vi lavora, credendoci e operando con passione".