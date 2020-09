Elezioni regionali. Mercoledì le '6000 Sardine Ponentine' in treno da Diano Marina a Ventimiglia per “Young Lives Matter”

Il movimento '6000 Sardine Ponentine' organizza per mercoledì l'evento “In treno con le sardine... Young Lives Matter”.

“L'evento sarà dedicato ai giovani della Provincia - dichiarano gli organizzatori - i quali cercano visibilità e chiedono voce in capitolo nei programmi, nei progetti e nelle iniziative politiche: i partecipanti si incontreranno alla stazione di Diano Marina alle 13.30 e prenderanno il treno delle 14.06 diretto a Ventimiglia. Durante il viaggio, verranno effettuate diverse attività di stampo ludico, ma improntate a un ragionamento sul ruolo e le problematiche del giovane nella Provincia di Imperia, che porti allo sviluppo di proposte concrete”.

L'arrivo a Ventimiglia è previsto per le 14.47, e dalle 15 alle 16 i partecipanti incontreranno Ferruccio Sansa, con il quale dialogheranno.

“Tutti i più giovani e meno giovani sono invitati a partecipare a questa possibilità di interazione per far sentire la propria voce” concludono gli organizzatori.



Per informazioni: 334 5955899 o 338 3280978