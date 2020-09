Elezioni regionali: l'agenda di domani per il candidato presidente Ferruccio Sansa

Il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa domani sarà a Genova e provincia.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti:

Ore 14: Visita al parco tecnologico di Sestri Levante

Ore 14.30: Visita al Consorzio Tassano di Casarza Ligure

Ore 16.45: Visita a Gattorna, frazione di Moconesi

Ore 18.00: Partecipazione al convegno "Le elezioni regionali in prospettiva europea", al Cap di Genova, con Massimo Cacciari e Lara Trucco

Ore 19.30: Incontro con la Comunità Tamil, nella sede di Music for Peace a Genova in via Balledyer 60

Ore 20: Incontro con i volontari di Music for Peace, a Genova in via Balledyer 60.

Per quanto riguarda il convegno "Le elezioni regionali in prospettiva europea" fissato alle ore 18.00 a Genova, presso la Sala del Circolo Autorità Portuale (Via Ariberto Albertazzi 3R)si tratta di un incontro che intende approfondire i risvolti giuridici e politici del rapporto con l’Europa in vista delle prossime elezioni regionali. Molta attesa in città per l’intervento del Prof. Massimo Cacciari, la cui notorietà è legata sia al suo importante ruolo accademico di Docente e di Preside della facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sia al rilievo politico da sempre rappresentato come maitre a penser della politica italiana.

L’Università di Genova gli ha conferito la laurea honoris causa in Architettura nel 2002, mentre ha ricevuto quella in Scienze politiche dell’Università di Bucarest nel 2007, quella in Filologia classica dell’Alma Mater di Bologna nel 2014. Il tema dell’incontro appare di grandissima attualità, rilevato che anche in relazione alla recente pandemia, da un lato le autorità centrali si apprestano all’esecuzione di piani di investimento corposi e fondamentali per settori essenziali della nostra vita pubblica, dall’altro si avverte sempre più marcata la distanza tra i cittadini e l’Europa. Interverranno al dibattito oltre al Prof. Massimo Cacciari, la Prof. Avv. Lara Trucco, l’Avvocato Mario Epifani ed è previsto l’intervento del candidato Presidente alle prossime regionali, Ferruccio Sansa.

Sarà proprio l’Avvocato Mario Epifani, Presidente dell’Associazione “Ferruccio Sansa Presidente” ad introdurre e moderare l’incontro-dibattito. L’analisi degli aspetti tecnici di questo peculiare argomento saranno affrontati dalla Prof.ssa Lara Trucco, Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Genova, oltre che coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza eDirettrice del Campus universitario di Imperia. Spetterà invece al Candidato Presidente della coalizione che si contrappone alla rielezione di Toti, il giornalista Ferruccio Sansa ad affrontare il tema eminentemente più politico del rapporto tra l’amministrazione regionale e l’Europa.