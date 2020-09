Dopo il comizio di Ventimiglia il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà in provincia di Imperia. Il tour, che prevede date anche nel resto della regione, è fissato per giovedì 17 settembre, a tre giorni dal voto.

Salvini dovrebbe sostenere un comizio in tarda mattinata o a Imperia o Sanremo. Il leader del carroccio dovrebbe rimanere solo un paio d'ore nella nostra provincia e non dovrebbe avere in agenda altri incontri.