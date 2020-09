Elezioni Regionali: il candidato Luigi Sappa incontra a Sanremo gli imprenditori del turismo

Importante incontro a Sanremo per il candidato alle Regionali, Luigi Sappa, con gli imprenditori del turismo. Il candidato alle elezioni regionali di Forza Italia-Polis ha infatti chiesto un confronto con il Cda della rete d’impresa ‘Sanremo On’ per andare a fondo sulle più importanti problematiche legate allo sviluppo della principale economia della città dei fiori e dell’intera provincia.

La tappa sanremese sarà la prima di un nuovo tour che porterà poi Sappa nel pomeriggio di nuovo nell’entroterra, nei comuni di Chiusanico e Caravonica dove incontrerà i sindaci, per concludere poi in serata in un’altra città simbolo del turismo ponentino, Diano Marina.

“Turismo sulla costa ed entroterra possono, anzi, devono crescere insieme - ha commentato Sappa - e in Regione mi batterò perché abbiano la giusta rilevanza”.