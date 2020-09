Elezioni comunali nell’imperiese: due candidati corrono da soli, ad Aquila d’Arroscia tre liste per 155 abitanti

Non solo elezioni regionali, il 20 e il 21 settembre saranno chiamati al voto anche i residenti di cinque piccoli Comuni della nostra provincia: Aquila D’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina e Santo Stefano al Mare. Un totale di 3.800 abitanti circa, dai 155 di Aquila ai 2.100 di Santo Stefano.

A Santo Stefano al Mare si presenterà un solo candidato sindaco, Marcello Pallini con la lista ‘Insieme con Pallini Sindaco’. “Abbiamo scelto come nome del gruppo 'Insieme': una lista eterogenea di persone più esperte e di ragazzi giovani che nel momento in cui tutti si allontanano, si vogliono impegnare in prima persona - dichiara Pallini - vorrei lanciare un forte messaggio a tutti gli elettori di Santo Stefano mare: fate valere il vostro diritto di voto, il 20 e 21 settembre recatevi a votare. Essere candidati con una lista unica non vuol dire aver vinto a priori: in caso di mancato raggiungimento del quorum elettorale, il nostro comune verrebbe commissariato. La nostra lista ci mette la faccia e l’impegno, vi chiediamo di metterci il vostro senso civico, che sono sicuro sia già radicato”.

Un solo candidato anche a Rocchetta Nervina con Claudio Basso della lista ‘Castrum Barbaire’ in continuità con l’attuale primo cittadino Marco Rondelli. “Facevo già parte dell’amministrazione precedente, ero assessore e poi nessuno voleva candidarsi ma qualcuno si deve prendere la responsabilità in un paese piccolo come questo, c’erano dei ragazzi giovani entusiasti e ci siamo trovati a discutere del programma - commenta Basso - nel nostro programma porteremo miglioramenti per cercare i fondi in modo da portare avanti alcuni progetti, il paese con solo il bilancio non ce la può fare. C’è sempre stata grande collaborazione da parte della Regione e abbiamo fiducia che continui il rapporto e di poter fare ancora qualcosa di più sulle strade e sull’arredo urbano. Lavoreremo anche per regolamentare il turismo dei laghetti”.

Due i candidati per gli 846 abitanti di Perinaldo. Il sindaco uscente Francesco Gugliemi trova continuità in Vincenzo Di Donato con la lista ‘Viviamo Perinaldo’, contro di lui correrà Mauro Agosta per la lista ‘Perinaldo 2.0’.

Sono tre, invece, i candidati in lizza a Pietrabruna del sindaco uscente Miriano Pirero: Alessandro Rossi (Insieme per il nostro Comune), Massimo Rosso (Borghi uniti) e Franca Ranise (Rilanciamo Pietrabruna e le sue frazioni).

Infine il curioso caso di Aquila D’Arroscia dove, a fronte di una popolazione di 155 abitanti, ci saranno ben tre candidati sindaco: il primo cittadino uscente Tullio Cha (Uniti per Aquila), Massimo Ghersi (Insieme per Aquila) e Vincenzo Miggiano (L’altra Italia).

LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Santo Stefano al Mare

Marcello Pallini (Insieme con Pallini Sindaco): Alessandro Alleva, Alessandro Bruno, Giorgia Corradi, Remo Ferretti, Maria Teresa Garibaldi, Raffaella Milli, Francesco Mianri Varese, Donato Piccirilli, Matteo Tini, Valentina Ventura Boeri

Rocchetta Nervina

Claudio Basso (Castrum Barbaire): Marco Basso, Matteo Brigasco, Silvia Carabalona, Fabrizio Crespi, Tommaso D’Annunzio, Domenico Maselli, Enrico Musenich, Elena Rondelli, Fabio Rondelli, Lucio Volpi

Perinaldo

Mauro Agosta (Perinaldo 2.0): Giuseppe Luppino, Erica Pagni, Serena Balbis, Dino Molinari, Loris Fogliarini, Andrea Gramagna, Valentina Agosta

Vincenzo Di Donato (Viviamo Perinaldo): Orsola Baronchelli, Marco Balncardi, Gian Luca Brillante Romeo, Francesco Guglielmi, Claudio Pallanca, Emanuele Paoletti, Alberto Passerone, Alessandra Ragalzi, Selena Biancheri, Loredana Speranza

Pietrabruna

Massimo Rosso (Borghi uniti): Gaia Giordano, Alfredo Ruà, Marco Repetto, Pierbattista Belotti, Giacomo Fossati, Nora De Lorenzis, Gabriele Banaudo

Franca Ranise (Rilanciamo Pietrabruna e le sue frazioni): Lorena Amoretti, Antonio Ficca, Mirco Giordano, Davide Malaspina, Roberto Fernando Merico, Giovanni Miano, Angela Ranaldo, Margherita Ranise

Alessandro Rossi (Insieme per il nostro Comune): Fulvia Amoretti, Carla Ferro, Anna Caterina Giordano, Bartolomeo Giordano, Daniele Giordano, Jacopo Giordano, Bartolomeo Papone, Gianni Pirero, Tiziana Simonetti