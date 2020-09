alvoto – Massimiliano Iacobucci (FdI): “Vedo una Regione che si occupa di sviluppo economico, sanità e formazione professionale”

“La mia campagna elettorale in scarpe da ginnastica”. Così Massimiliano Iacobucci, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti Presidente, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi, definisce il suo percorso di avvicinamento alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. “Una campagna elettorale fatta di tanti incontri sul territorio, dalla costa all’entroterra, per ascoltare le richieste dei cittadini e delle categorie".

“Oggi al primo posto, insieme alla sanità, c’è il tema dell’economia – ha detto Iacobucci – serve in provincia di Imperia una ripresa economica dopo che il periodo di lockdown ha aggravato la crisi generale che era già presente in tutt’Europa”.

Iacobucci, oltre a parlare della recente visita nel ponente ligure di Giorgia Meloni e dell’Amministrazione Toti, ha individuato i settori in cui la Regione Liguria potrà intervenire: “Vedo una Regione che si occupa di sviluppo economico, sanità e formazione professionale – ha spiegato - per dare ai giovani una formazione professionale specifica, attraverso percorsi mirati, che sia coerente con le la richieste del mondo del lavoro in modo da rendere più semplice il collegamento tra domanda ed offerta”.

Guarda l’intervista integrale: