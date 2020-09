Walter Miranda Dang crea il suo nuovo brand: Yolè!

Nel Luglio 2018 Walter, ex direttore artistico del brand Walter Dang aveva dato comunicazione di voler lasciare il marchio che lui stesso aveva creato, decisione questa che aveva lasciato tutti attoniti. Io stessa non riuscivo ad immaginare di poter passeggiare per Torino senza incappare nelle sue folli vetrine, espressione creativa di un sarto e stilista ormai diventato parte integrante della bella città sabauda.

Ma come spesso accade, il dover rispettare tempi e metodi dell’ industria del fashion, aveva lentamente trasformato ciò che prima era passione e amore della moda in sterile lavoro. Questo aveva portato Walter ad effettuare una svolta decisiva per la sua vita oltre che per la sua carriera, quella di lasciare per sempre il suo brand.

In seguito si era dedicato a progetti di varia natura artistica, fra questi uno che ho personalmente vissuto e apprezzato è stato " La Terrasse: viaggio sui tetti del mondo": uno spazio espositivo ma anche soprattutto di aggregazione. Un luogo dove amici, di tutte le etnie potevano conversare, mangiare, ammirare le installazioni/performance di artisti o semplicemente stare, vicini gli uni agli altri ad ascoltare i suoni della città, ad osservare le finestre illuminate dei palazzi lontani, in ognuna di esse, una storia, dei sogni, degli uomini.” Una luogo che, oltre ad essere ricreativo, dava alla città di Torino un’occasione di umanità, di abitare veramente il luogo dove si vive, senza subirlo, presi come siamo da appuntamenti, impegni, scadenze. Questo progetto è stato chiara espressione della creatività, dell'estro e della grande umanità di Walter, qualità ben nota a chi ha la fortuna di conoscerlo.

DA TORINO A FUERTEVENTURA

Nei primi mesi del 2020, poco prima dei blocchi dovuti al look down causa covid19, Walter Miranda Dang, Abitologo, Couturier e Fashion designer, si è trasferito dall’Italia in Spagna e ha fondato la Maison Yolé a Corralejo, Fuerteventura, insieme ad Hamlet Amelio, Hair Designer e a Linda Sayed, Direttrice di boutique e Consulente d’immagine. La peculiarità dell’identità del nuovo marchio Yolé è proprio l’isola di Fuerteventura, l’isola più desertica dell’arcipelago Canario.

IL NUOVO TREND? LA LIBERTA’

“ L’ispirazione non è pianificata ma improvvisata dalla quotidianità, dalle persone che si incontrano e dalle situazioni climatiche imprevedibili dell’isola. I colori, le linee e l’equilibrio del mare si uniscono all’eleganza ed alla raffinatezza di una natura incantata. Qui i protagonisti sono l’oceano, il vento, i vulcani e le terre primordiali di Fuerteventura”.

Quello di Yolè, è un approccio al vestire rivoluzionario, portatore di uno stile contemporaneo ed urbano, sviluppato tra una modernità esistenziale ed un gusto quasi disinvolto. La Maison Yolè trae ispirazione dalla realtà e non da inconsistenti personaggi immaginari, andando così a comporre un look casual-elegante e couture, non uno Sportswear ma un Glamour Street.

LA RIVOLUZIONE

Per la collezione donna-uomo il trio ha creato ONE COLLECTION, un'unica collezione per tutto l’anno e per tutte le stagioni. Il tema dei colori è sottratto alle tonalità naturali dell’isola per un’autentica esplosione di energia come lo è Fuerteventura, un grande stimolo per la creatività. Costruzioni , linee morbide ed oversize convivono e si rinnovano in ogni collezione alla ricerca di un sottile equilibrio.

WAL.MEET

Il brand crea quattro elementi iconici che si ritroveranno ad ogni stagione: il WAL.MEET capo ideato per ripararsi del vento. Il WAL.MEET è un capo spalla ideato e sviluppato in più declinazioni: giubbotto, giacca, cappotto ed impermeabile per ripararsi del vento e della pioggia con stile e glamour. La parola WAL.MEET nasce dalle iniziali dei tre direttori creativi del brand, Walter, Amleto, Linda e dal loro incontro: MEET in inglese.

La borsa TETA nome della nonna tanto amata da Linda, ispirata ai vulcano dell’isola di Fuerteventura, il BEIGE e NERO colore della sabbia e della pietra lavica e INDEPENDENT abiti Couture unici e non ripetibili.

IL DNA

Yolè è una firma spagnola made in the world nella quale ogni capo porterà con sé un tocco diverso in modo da rendere subito riconoscibile l’identità del brand. Si vestono uomini e donne dalla personalità forte che sorridono alla vita, vivaci, decisi, dinamici, eclettici, ai quali piace giocare con gli abiti che indossano. La moda ¡ yolé ! è strumento d’espressione, di connessione con sé e con l’altro, forma, idea, conquista.

UNA CURIOSITA’

Il nome “Yolé” è uno omaggio a YOLANDA, amata cugina di Walter, che con la sua gioia e il suo amore per la vita ha riempito per sempre i loro cuori.

