Sanremo: questa sera prende il via la 3ª edizione di ‘A tavola sul porto vecchio’ con piatti tipici e buona musica

Tutto pronto a Sanremo per la prima serata di “A tavola sul Porto Vecchio” in programma da oggi a mercoledì. L’evento, giunto alla sua terza edizione, prenderà il via alle 19 e riguarderà il tratto di lungomare antistante i locali coinvolti: Ristorante delle Palme, Bar Sandy, Ristorante il Molo, Il dehor del marinario, Bar Max, Bar Portovecchio. Davanti ad ognuno ci saranno stands dove saranno serviti a prezzi popolari piatti legati al territorio e alla tradizione, che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale osservando il giusto distanziamento di sicurezza.

La manifestazione, organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali stessi, vuole offrire a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo e musica da intrattenimento. In ognuna delle tre date è infatti prevista anche un’animazione con musica dal vivo (da intrattenimento ma non da ballo). L’evento si svolgerà seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid-19 previste dalle normative in materia. Sotto i menù (prezzo massimo di ogni piatto 10 euro).

Ristorante delle Palme

· Cozze alla Marinara

· Calamari & Chips

· Moscardini in Guazzetto

· Dolci della casa

Bar Sandy

· Acciughe Fritte

· Brandacujun

Ristorante il Molo

· Trofie al pesto

· Calamari in guazzetto

· Baccalà con cipolla

· Sorbetto al limone

· Panna cotta al cioccolato e frutti di bosco

Il dehor del marinario

· Polpetti alla luciana (in guazzetto di pomodoro e olive)

· Polpo, calamari e patate in insalata

· Pesce alla ligure

· Tiramisù

Bar Max

· O sole mio: pane rustico, burrata, pomodoro cuore di bue

· No woman no cry: pane da toast, hamburger, pomodoro, insalata bacon, salsa BBQ

· Luci a San Siro: pane rustico, salamella, peperoni, cipolla caramellata, salsa a piacere

· Fiumi lontani: bagel, salmone, avocado, philadephia

· Grazie Roma: piatto con porchetta

· Gente di mare: insalata di seppie

· Crostata di frutta fresca

· Cheese Cake

Bar Portovecchio

· Cocktail & aperitivi

Animazione musicale:

stasera: Elettro Acoustic Circus

domani sera: MH Band

mercoledì: On Soul