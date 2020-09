Aromatica 2020: 'Assaggia la Liguria' uno dei maggiori protagonisti, riprogrammata per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre

Uno dei maggiori protagonisti di Aromatica 2020 (Diano Marina, 18-20 settembre) sarà “Assaggia la Liguria”, il programma di comunicazione che racconta i tre prodotti simbolo del territorio: Basilico Genovese DOP, Olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure e Vini liguri DOP. L'obiettivo del progetto è quello di trasmettere il grande valore e l'importanza della certificazione di origine per le eccellenze della Liguria, ricordando che i prodotti sono una vera e propria ricchezza, che descrive al meglio la bellezza del nostro territorio.

“Assaggia la Liguria” è una delle tante occasioni proposte da Aromatica 2020 per intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso lezioni, degustazioni, abbinamenti, pesto show, animazioni, family lab e giochi, il tutto all'insegna dell'importante e profondo legame con il cibo ligure, da coltivare con passione e consapevolezza.

“Assaggia la Liguria”, programma di comunicazione sostenuto dalla Regione Liguria e dal FEASR dell'Unione Europea – PSR 2014/202, offre a consumatori e operatori tutto il piacere del buon cibo, condito con la storia e la cultura della nostra regione, ricca di peculiarità e caratteristiche uniche.

Un territorio da scoprire e da assaporare ad Aromatica 2020, l'evento che sprigiona profumo di Liguria in tutto il Golfo Dianese e non solo: ogni anno numerosi visitatori, ospiti, addetti ai lavori, agricoltori, produttori e appassionati si ritrovano a Diano Marina per celebrare i prodotti tipici, le erbe aromatiche e soprattutto il basilico, protagonista assoluto della manifestazione.

Il programma di Aromatica 2020 si sta via via arricchendo di contenuti. Una delle novità sarà l'apertura serale (venerdì 18 e sabato 19) dell'area espositiva e ovviamente dei negozi del centro. Tutti gli aggiornamenti sono resi pubblici in tempo reale sul sito della manifestazione aromaticadianese.it e sui social.