Bonus fiscale ai pensionati Frontalieri, Rocovery Fund e legge di stabilità, Parodi (Fai): “Equiparare la tassazione ai lavoratori in attività”

Roberto Parodi, segretario del sindacato Frontalieri Fai, interviene in merito al bonus fiscale per i pensionati, al Recovery Fund e alla legge di stabilità:

“Pronto un testo di modifica dell'art 50 del TUIR - dichiara Parodi - equiparare la tassazione delle pensioni derivate da lavoro Frontaliero ai lavoratori in attività. Le pensioni sono derivate dal lavoro Frontaliero e come tale devono essere considerate. Parere del garante del contribuente interpellata dalla Fai. L'articolo 50 prevede già casi di pensionamento equiparato al lavoro attivo. Pronto un nostro testo che verrà messo a disposizione di tutte le forze politiche che vorranno presentarlo in modo trasversale”.