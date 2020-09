Ventimiglia: 'kebab' chiuso da un provvedimento della Questura, lettera aperta del titolare

Lettera aperta di Ali Safdar, di amministratore e responsabile del ‘kebab’ ventimigliese chiuso da un provvedimento della Questura, la settimana scorsa.

“Dopo aver preso visione del contenuto del Provvedimento preso dalla Questura di Imperia redatto e aver letto articoli con tesi false lontane dal vero, non posso fare finta di nulla, anche perché noi siamo una società sana, abbiamo sempre pagato tutto e tutti e non possiamo passare per quello che non siamo. Questa volta il provvedimento nei nostri confronti l’ho troviamo abnorme perché i fatti prospettati non corrispondono a verità, ma ancor di più in quanto disposto solo nei nostri confronti e non per altri esercizi dove sono accaduti fatti peggiori. Io e i miei legali stiamo valutando di presentare esposti e denunce alla Procura della Repubblica di Imperia, la quale su nostra richiesta andrà a verificare le carte presso gli uffici che noi riterremo utili al caso. Nel provvedimento mi viene addebitato che non mi sono adoperato a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e forze di polizia, cosa falsa e tendenziosa, in quanto sono in grado di fornire come da screenshot tutte le chiamate che negli ultimi tempi ho fatto per chiedere aiuto e supporto alle forze dell’ordine in quanto più volte cittadini migranti e altri sotto l’effetto di sostanze alcoliche e non solo avevano creato dei problemi al mio locale. Noi rispettiamo le forze dell’ordine, ma la situazione nelle vie adiacenti alla stazione ferroviaria sta diventando insostenibile è ingestibile per tutti. Più volte ho richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere dalla parte della legge. Le autorità, il 27 agosto scorso (solo tre giorni prima della proposta del Commissariato alla Questura) ho presentato un esposto-denuncia al settore di Frontiera di Ventimiglia, che espongo: ‘La Società Silver Chick,s rappresenta a tutte le autorità competenti, che il luogo dove si trova il locale e non solo, specialmente nelle ore notturne è invaso da soggetti migranti ed extracomunitari che bivaccano, sostano, disturbano, fanno i loro bisogni fisologici sui muri, migranti che cercano passeur ed altro. Tutti questi comportamenti non congrui alla vita civile creano disagio e disturbo all’ordine pubblico. Rilevata l’attuale grave realtà, una grande parte ricade a nostro sfavore vista l’ubicazione del nostro locale anche visto il notevole passaggio di questi soggetti’. Ho richiesto l’intervento della pattuglia della Polizia di Frontierain quanto in quel momento stava transitando in quel luogo”.

“Chiedo espressamente – prosegue - la punizione dei responsabili a norma di legge, nonché mi riservo di costituirmi parte civile per il risarcimento di tutti i danni, morali e materiali, subiti e subendi. Fin dall’inizio della nostra attività abbiamo scelto la politica di non servire nessuna bevanda alcolica a favore dei nostri clienti, per evitare problematiche varie e non favorire il consumo di alcool soprattutto rivolto verso i giovani, problema che purtroppo ad oggi è in continuo aumento. Con queste parole, dettate da onestà morale e intellettuale mi rivolgo con tutto rispetto al Prefetto e al Questore della Provincia di Imperia, chiedendo la sospensione del provvedimento adottato oppure in alternativa di ridurre i giorni di chiusura per evitare un danno economico molto oneroso. Sono disponibile a recarmi, insieme ai miei legali di fiducia, nei vostri uffici per ulteriori delucidazioni in merito alla vicenda”.