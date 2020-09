Cuneo: mobilitazione di soccorsi in alta Val Tanaro per una donna di Ventimiglia dispersa, ma si tratta di un falso allarme

Disavventura (se così può essere definita) a lieto fine per una donna di origine americana, che ieri si è cimentata in un’escursione sulle alture dell’alta Val Tanaro.

La donna, ultracinquantenne, era partita da frazione San Bernardo di Garessio insieme ad una comitiva di altri escursionisti. Da quanto si apprende, ad un certo punto, la donna si è resa conto di non riuscire a proseguire oltre nel trekking, in direzione Ormea. Ha quindi deciso di staccarsi dal gruppo, per fare ritorno a valle. Dopo un po’ di tempo, gli amici hanno provato a contattarla per avere sue notizie. Ma il telefono della donna era scarico o comunque non raggiungibile. Non sentendola e non avendo sue notizie, gli amici hanno lanciato l’allarme.

Sono stati così allertati i soccorsi: il Soccorso alpino dell’alta Val Tanaro, che poi a sua volta ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno mobilitato il reparto volo di Torino, il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso) le squadre di Ormea e Garessio, il nucleo cinofili di Volpiano.

L’allarme iniziale per una ricerca disperso. E – come spesso accade in questi casi – i soccorritori si sono recati nel punto di partenza dell’escursione, per verificare se l’auto della donna era ancora parcheggiata in alta Valle (facendo presupporre un mancato rientro) o meno. Appurato che la vettura non si trovava più nel parcheggio, le squadre di soccorso hanno capito che la donna aveva già fatto rientro a casa, in Liguria, a Ventimiglia.

Una tesi poi confermata direttamente dalla donna stessa, che non appena ha potuto si è rimessa in contatto con gli amici.