Ventimiglia: proseguono i lavori sul Roya, questa mattina iniziati gli interventi sulle pile della 'Squarciafichi' (Foto)

Proseguono a Ventimiglia gli interventi di pulizia sul greto del Roya e nella zona della passerella ‘Squarciafichi’. Dopo lo sfalcio di erba e il taglio di piante infestanti, è iniziato il lavoro di rimozione del legname dalle pile.

Un'azione di bonifica voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Gaetano Scullino per risolvere diverse problematiche insistenti alla foce del fiume Roya. L’area è infatti interessata da una grave infestazione di ratti e per i quali occorre intervenire precocemente con interventi mirati di derattizzazione e che al momento non sono attuabili stante la presenza di folta vegetazione.

Le pile a sostegno della passerella ‘Squarciafichi’ saranno oggetto pulizia integrale visto che, a seguito delle diverse piene dello scorso inverno, si sono depositati e accatastati detriti vegetali e inerti. Se non si procederà alla rimozione, oltre a determinare un incremento della spinta delle acque sulla struttura, potrebbe registrarsi una riduzione delle luci delle arcate. Una situazione che se non verrà risolta rischia di essere di potenziale pericolo in caso di nuovi eventi alluvionali.