Scuole: nella nostra provincia i Sindaci dei centri maggiori confermano l'apertura per lunedì prossimo

Al momento tutti i comuni della nostra provincia propendono per l’apertura delle scuole, secondo la data prevista dalla Regione, ovvero lunedì prossimo. Rimangono sulla posizione presa Vallecrosia e Ospedaletti, che apriranno il 24, nel primo caso per scelta dell’Amministrazione e nel secondo anche per questioni legate ai lavori all’interno del plesso di via Marconi. Rinvio al 24 anche per Soldano e San Biagio della Cima.

Per quanto riguarda Imperia, il Sindaco ha confermato la data del 14, anche perché l’Amministrazione è partita per tempo con l’organizzazione secondo le nuove normative e, quindi, tutti i plessi risultano pronti ad accogliere i ragazzi il 14 settembre. Tra l’altro il Sindaco effettuerà mercoledì un sopralluogo per verificate lo stato degli interventi.

Di Sanremo, città più importante della provincia, avevamo già trattato la settimana scorsa e viene ribadita la data del 14 per l’inizio delle scuole. Aprirà regolarmente quella al Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove andranno le classi dell’Aicardi e dell’Alberghiero. In totale, per il primo lotto saranno 11/12 le classi che troveranno spazio al mercato mentre le altre approderanno a dicembre, come da crono programma. L’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, ha incontrato i diversi Presidi dei plessi scolastici per verificare le esigenze in materia. Sono state espresse diverse richieste e il Comune, con i 170mila euro arrivati dal Governo, sono stati eseguiti i lavori, tranne alcuni perché non potevano essere eseguiti.

I lavori sono stati eseguiti alle scuole: Montessori, Nobel, Asquasciati, la Media di via Volta, la Primaria ‘Rubino’, la Dante Alighieri, la Primaria ‘Castillo’, la ‘Maria Goretti’, la ‘Borgo Tinasso’ e la ‘Rodari’. In tutte le scuole gli interventi sono terminati, tranne l’Elementare ‘Castillo’ dove mancano fisicamente due aule dove dovrebbero seguire le lezioni circa 35 ragazzi. L’Assessore Pireri ha lavorato nella zona del Polo Nord dove si trova la scuola, sia per immobili in loco che con aziende che noleggiano moduli sulla falsa riga della ‘Pascoli’ sulla passeggiata. Al ‘Castillo’ sono presenti alcune aree dove si possono sistemare due prefabbricati, nell’ambito di un progetto finanziato da un nuovo fondo, in base ad un bando da poco terminato ed al quale il Comune matuziano ha partecipato. I preventivi fatti dalle aziende sono stati presentati e, una volta ottenuto l’ok arriveranno i prefabbricati che saranno installati nei tempi previsti. I moduli della ‘nuova’ scuola Pascoli sono a norma, ma verrà fatto un trasloco di alcune attrezzature stoccate in uno di quelli installati l’anno scorso, per consentirne l’utilizzo mentre un altro sarà convertito da laboratorio a classe normale.

Per quanto riguarda il ‘Liceo ‘Cassini’, scuola che viene gestita dalla Provincia e non dal Comune, è stato preparato un progetto didattico da settembre a dicembre, visti i problemi che si andranno ad affrontare per ospitare i 1.200 ragazzi iscritti. Il Comune di Sanremo aveva offerto l’utilizzo dei plessi di San Lorenzo e Verezzo, ma al momento il progetto, che dovrà essere approvato dal collegio della scuola, vedrà per i primi tre mesi le lezioni tutte in presenza. Per il biennio le strutture sono sufficienti con il distanziamento sociale necessario mentre, per il triennio è previsto il trimestre con l'utilizzo della mascherina. In situazioni più critiche potrà, da gennaio, essere attuato un progetto di alternanza settimanale tra lezioni in presenza ed altre via web.

A Taggia il Sindaco ha confermato l’allineamento alla data prevista dalla Regione: “I giorni di apertura non riguardano i Comuni e, comunque per quanto riguarda i plessi delle Primarie e Secondaria siamo a posto. Se dovesse sopraggiungere qualche aspetto dell’ultima ora ci ragionerò sopra, ma quanto dovevamo fare abbiamo fatto e siamo pronti”.

Anche a Ventimiglia la data è fissata per il 14: “Sull'opportunità di prorogare l'inizio della scuola attraverso un ordinanza, idea certamente da ragionare – ha detto il Sindaco Scullino - i miei tecnici mi dicono che probabilmente non è possibile. L'ordinanza non potrebbe essere motivata da questioni economiche, perchè questo sarebbe il vero motivo, e cioè evitare di sanificare due volte i locali, all'inizio delle lezioni e dopo le elezioni regionali. Sull'argomento il Governo ha ribadito che la data di apertura deve essere il 14 e abbiamo preso atto che l'obiettivo della Regione Liguria e del Presidente Toti è garantire velocità e massima capacità di screening, oltre ad applicare ‘i migliori protocolli di intervento, terapia e cura’ qualora si verificassero casi di positività al coronavirus e rendere il più fluide e tempestive possibili le informazioni alle famiglie, nonché fornire l'adeguata assistenza al mondo della scuola. L'idea del Presidente Toti di creare un centro unico di informazione per gli studenti e le famiglie è ottima, quindi spedo che parta subito ‘l'hub del Gaslini’ a coordinare le operazioni sul territorio, come ha dichiarato il Presidente Toti ‘si sta lavorando alla predisposizione di un call center per dare tutte le informazioni alle famiglie, così come si stanno individuando aree, anche drive-through, per aumentare la capacità di screening e tamponi’. Inoltre Toti ha fatto sapere che stanno mettendo a punto una procedura più rapida rispetto al test a domicilio dei Gsat. Come sindaco, comunque continueremo a ragionare sull'argomento e vedremo tra qualche giorno”.

Ancora da capire le decisioni che saranno prese a Bordighera per l’apertura dei plessi scolastici.