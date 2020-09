Sanremo: ufficializzato dalla giunta il trasferimento dell’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ al Mercato dei Fiori

La data del 14 settembre si avvicina sempre di più, al Mercato dei Fiori proseguono i lavori e, intanto, la giunta matuziana ha messo nero su bianco il trasferimento dell’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ al Mercato dei Fiori.

Il trasferimento era nei programmi dell’amministrazione dall’anno scorso, da quando la storica sede della ‘Pascoli’ di corso Cavallotti è stata dichiarata inagibile. Ora il tutto è diventato ufficiale con l’atto della giunta che stabilisce in via Quinto Mansuino la nuova sede dell’istituto.

Che sia o meno una soluzione provvisoria lo dirà la storia. Nei primi documenti per la realizzazione della aule al Mercato dei Fiori l’amministrazione scriveva a chiare lettere che la struttura di valle Armea era destinata a diventare in futuro un vero e proprio polo scolastico, una sorta di campus decentrato. Poi, pochi giorni fa, la presentazione dell’ambizioso progetto condiviso con Regione Liguria per la costruzione di una nuova scuola all’interno del deposito RT di San Martino e una chiara indicazione da parte del sindaco Alberto Biancheri: sarà utilizzata per le scuole superiori. Quali? È ancora presto per capirlo. Intanto al suono della prima campanella gli alunni entreranno in classe al Mercato dei Fiori.