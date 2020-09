Sanremo: il Comune paga 10 mila euro ai Volontari Anti Incendio per scongiurare la chiusura del Palafiori in pieno agosto

Il principio di incendio di qualche settimana fa ha messo seriamente a rischio l’apertura del Palafiori ad agosto. Il Comune ha recuperato in extremis consentendo la riapertura proprio il giorno della Milano-Sanremo (8 agosto), ma serve tutto un sistema di servizio costante anti incendio per fare in modo che la struttura di corso Garibaldi possa rimanere aperta sia di giorno ma, soprattutto, la sera. Sono posti auto cruciali in alta stagione.

E così Palazzo Bellevue ha chiamato in causa sia i dipendenti comunali in possesso di certificato anti incendio, sia l’Associazione Volontari Anti Incendio di Sanremo alla quale sono andati 10 mila euro per garantire il presidio necessario a scongiurare una chiusura del parcheggio in pieno agosto.

Sarebbe stato, infatti, un disagio notevole perdere tutti i posti auto del Palafiori proprio nel clou della stagione, ma a Palazzo Bellevue hanno senza dubbio pensato a quello che avrebbe comportato il mancato incasso nei giorni di massima presenza turistica.