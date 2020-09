Sanremo: grande festa a Bussana per i 100 anni di Francesco Marietta (Foto)

Francesco Marietta ha spento 100 candeline. Dopo aver partecipato alla funzione parrocchiale celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ieri Francesco Marietta ha ricevuto gli auguri per il suo centesimo compleanno, a nome dell'amministrazione comunale di Sanremo, per mano del vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri.



Nell'occasione, unitamente alla comunità parrocchiale di Bussana ed attorniato dai suoi cari, Francesco ha potuto festeggiare l'importante traguardo, raccontando i tanti episodi della propria vita, con una parola attenta per tutti i partecipanti ed un occhio curioso alla realtà politica e sociale che non manca di seguire con la lettura costante del giornale.



“La fatica quotidiana del vivere è sicuramente presente, ma Francesco ha ancora tante cose da dire ed insegnare a ciascuno di noi, con la sua forza e la sua lucida intelligenza” concludono i famigliari del neo centenario.