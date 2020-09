Sanremo: campetto di Villa Peppina nel degrado, dal quartiere viene chiesto un intervento (Foto)

“Oltre alla pulizia del fogliame da me raccolto e allo svuotamento dei cestini segnalo lo stato di degrado e totale abbandono del campetto di Villa Peppina”.

Ci scrive così la nostra lettrice Paola Civardi, che ci ha anche inviato alcune foto della situazione del piccolo campo sportivo, sopra piazza San Bernardo.

“Il fondo è dissestato è c’è la caduta di fichi da un albero mai potato, con il grave pericolo di scivolamento. Mancano le porte per il gioco del calcio e le retine per la pallacanestro. La rete di recinzione è rotta e pericolosa. Spero sempre che qualcuno abbia a cuore questo piccolo giardino, unico luogo di gioco e ritrovo per bambini e ragazzi del quartiere”.