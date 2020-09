Nel 2021 nascerà il nuovo Museo Civico di Triora ma non sarà uno spazio espositivo

Il 2021 potrebbe essere l'anno per l'istituzione del Museo Civico di Triora. Da diverso tempo l'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio, vuole portare avanti questo progetto curato in prima persona dal vicesindaco e assessore a turismo con delega al MES (Museo Etnostorico della Stregoneria), Giovanni Nicosia. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di andare letteralmente a 'mettere ordine', dando vita a un soggetto giuridico nuovo. Un organo ufficiale, facente capo al comune che rappresenti e amministri i luoghi della cultura triorasca.





Intorno a questo concetto ne nascerà un brand, con logo e marchio registrati, una strategia comunicativa e organizzativa nuova. "Si tratta di un passaggio naturale. - spiega Giovanni Nicosia - Siamo nel 2020, si tratta di un istituzione formale con regole precise, necessaria per interloquire con gli altri enti istituzionali.Un passaggio dovuto con regole chiare che sono sicuro contribuiranno a lasciare prima di tutto una eredità per chiunque verrà ad amministrare il paese negli anni a venire".

Triora oggi vanta ben due Musei dedicati alla storia e alle streghe. Il primo è il Museo Etnografico, allestito all'interno dell'ex palazzo comunale in concessione all’Associazione ProTriora. Il secondo, è il M.E.S. inaugurato nel dicembre 2016 a Palazzo Stella.



"Al di là di quella che potrà essere la sede del costituendo nuovo Museo Civico, per Triora è necessario dotarsi di un istituto museale nostro che racchiuda, come ci auguriamo, entrambe le realtà ma che potrebbe abbracciare anche tutti gli altri nostri punti di interesse culturale. - puntualizza Nicosia - Il Museo Civico ci garantirebbe una gestione completamente comunale e diretta di questi beni, con un vantaggio in termini di programmazione, di immagine e crescita in termini turistici. Inoltre ci permetterebbe di accedere agevolmente a bandi, garantendo le risorse necessarie al mantenimento nel tempo ma soprattutto alla crescita di questi beni".



Il Comune è intenzionato a proseguire a ritmo serrato."C'è ancora molto da fare e per il momento abbiamo voluto dare un atto di indirizzo da parte della giunta che ufficializzi questo percorso di crescita per Triora. - conclude Nicosia - Il mio obiettivo come quello dell'amministrazione è di arrivare a formalizzare gli atti per far nascere il Museo Civico, per la primavera 2021".