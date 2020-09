I consigli del Dott. Luca Avagnina: come scegliere le scarpe adatte per il benessere dei nostri figli

Molte mamme nel mese di settembre, nel periodo del rientro a scuola, si rivolgono al loro Pediatra, per sapere se il piede del bambino sta bene e verificare che non abbia il così detto “piede piatto”, o altri difetti di questa età, nonché per scegliere le calzature più adeguate al benessere dei nostri figli, e vengono spesso indirizzate ad un ortopedico magari pediatrico, ma oggi anche in Italia, (negli Stati Uniti lo è da quasi 100 anni) la figura più specializzata nel valutare il piede e la postura è il Podologo Podoiatra.

“Il Piede sano del Bambino è un argomento molto importante su cui il Dott. Avagnina ha anche scritto un libro, in quanto solo la prevenzione può scongiurare il possibile ricorso alla chirurgia in età più adulta (12/13 anni) per correggere un grave piede piatto che se non corretto prima potrà provocare problemi sia ai piedi e caviglie, ma anche alle ginocchia e alla schiena per il resto della vita - sostiene il Dott. Luca Avagnina.

Oggi per fortuna, se il bambino viene sottoposto ad una visita podologica podoiatrica subito intorno ai 4 o 5 anni, quando il sistema nervoso e muscolare periferico è comunque già maturato a sufficienza, si possono creare in tempo degli speciali ed esclusivi Podortotici plantari per correggere i difetti del piede, sia statici strutturali, e sia, soprattutto, dinamico funzionali, dispositivi ben progettati e differenziati tra destra e sinistra e tra davanti dietro a seconda di dove sia stata individuata la reale causa del problema in base alla visita, e abbinandoli a degli innovativi protocolli di esercizi fisioterapici studiati e creati dal dott. Avagnina per i suoi pazienti, che faranno da subito tranquillizzare le mamme vedendo i loro bambini camminare meglio e praticare attività sportive in sicurezza e prevenzione reale. Se infatti lo sport viene praticato con piedi e scarpe non adeguate o con allenamenti eccessivi e su terreni duri, come spesso purtroppo accade, i bambini potranno avere dolori al tallone, ai tendini o ai piedi in generale.

Spesso però le mamme si rivolgono solo a medici ortopedici che propongono ambiguamente come “unica” soluzione la chirurgia, mentre la figura del podoiatra podologo come noi, pur contemplando anche le eventualità chirurgiche, crediamo invece nella medicina preventiva, e crediamo nella terapia NON chirurgica, ma ortesica e riabilitava come primo approccio. Quindi, creiamo ab personam ottime e personalizzate soluzioni non cruente per il benessere in primis delle mamme e poi primariamente dei loro preziosi bambini.”