Diano Marina, una foto in centro durante la notte bianca accende la polemica sul rispetto delle norme anticovid

Una foto scattata sabato a Diano Marina ha acceso il dibattito sul rispetto delle norme di sicurezza anticovid. La via è corso Roma, una delle principali vie del centro della città degli aranci, che d'estate si popola di centinaia di turisti. Nello scatto, pubblicato su Facebook da Gianluca Gramondo, già coordinatore cittadino di Forza Italia e oggi esponente di 'Cambiamo', e persona molto attiva nella divulgazione degli eventi della sua Diano, si notano un centinaio di persone passeggiare lungo la via in occasione della notte bianca.



Tra gli immortalati, in tanti (anche se non tutti correttamente), per quanto possibile vedere, indossavano la mascherina, come obbligatorio dal 17 agosto dopo le 18 nel caso in cui non sia possibile evitare gli assembramenti.



Proprio il tema della concentrazione di persone, causata dagli eventi che la città degli aranci ha organizzato per le prossime settimane, è stato però oggetto del dibattito tra i cittadini dianesi che si è scatenato tra i commenti alla foto, a cui ha preso parte anche il vice sindaco Cristiano Za Garibaldi.



“Ieri sera mi sono fermato solo venti minuti in via Genala quindi non ho avuto la possibilità di valutare tutto il percorso dell'isola pedonale. - ha scritto Za – È fuori dubbio che ci fosse molta gente, e spero che questo sia stato utile al commercio, ma devo dire che ho visto anche quasi tutti con la mascherina. Ma vorrei porre una domanda: che differenza c’è tra ieri sera e la settimana di ferragosto? A ferragosto il virus era in ferie? A dire il vero mi è sembrato di vedere questo afflusso di gente (aggiungo fortunatamente dal punto di vista di un possessore di partita iva) anche tutto agosto. Ora comprendo la paura, e in certi casi anche il 'dagli all’untore' di manzoniana memoria, ma probabilmente dovremmo cercare di essere più lucidi e se proprio non riusciamo, nessuno ci costringe ad andare in certi luoghi ad accalcarci l’uno sull’altro, se lo facciamo invece manteniamo le distanze, usiamo la mascherina, laviamoci le mani, rispettiamo il prossimo, ma non per legge, ma per una buona consuetudine di vita. Buona giornata a tutti”.



Tra coloro che hanno commentato polemicamente, l'ex candidata sindaco Loredana Grita: “Non commento quasi mai, - ha scritto - ma a tutto c’è un limite. Intanto anche le foto sono politica e propaganda ma quando queste foto dimostrano che il rispetto delle regole così decantato nel post, di fatto non c’è stato perché in simili situazioni è impossibile garantirlo, allora non posso tacere. Apprezzo però, l’impegno dei commercianti che hanno aderito allestendo le vetrine e indossando abiti a tema... e sono lieta per chi ha lavorato. Ma non parlate di rispetto delle regole anticovid perché è un insulto all'intelligenza di chi ha letto”.