I ringraziamenti del centro Giovanna d'Arco di Sanremo al candidato Bissolotti

La struttura Giovanna d’Arco di Sanremo (il Gabbiano) di cui è direttrice Monia Settembrini, ringrazia sentitamente il Candidato Bissolotti, per la cena che ieri sera si è tenuta al circolo del golf a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto al centro per finanziare un progetto di musicoterapia e acquistare materiale didattico. Afferma Monia Settembrini che da anni si occupa con grande impegno della struttura: "Nel nostro centro ospitiamo ragazzi e adulti con disabilità fisiche e psichiche, svolgiamo numerose attività ma siamo sempre aperti alla costruzione di nuovi progetti, volti a migliorare la vita dei nostri ospiti, siamo quindi grati al Signor Bissolotti per questa lodevole iniziativa e a tutti i presenti alla serata, che hanno contribuito”.