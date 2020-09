Galleria con scarsa illuminazione sulla ciclabile tra Santo Stefano e San Lorenzo: l'allarme lanciato da una lettrice

Una nostra lettrice, Anna Mattozzi, ci ha scritto per fare alcune rimostranze per l’illuminazione discontinua della lunga galleria che collega Santo Stefano a San Lorenzo al Mare, sulla pista ciclabile:

“Quest’anno poco distante dall’entrata della galleria verso San Lorenzo si evidenzia un tratto privo totalmente di illuminazione che disorienta il ciclista che in quel momento lo sta attraversando, impedendogli di vedere eventuali altri ciclisti davanti che spesso sono sprovvisti di lampeggianti. Un tratto che diventa pericoloso soprattutto per i bambini e per le persone che non l’hanno mai attraversata. Ieri sono stata investita da un ciclista, per furtuna senza gravi conseguenze. Davanti a me c‘erano però diversi bambini che avrebbero potuto essere coinvolti con serie conseguenze. Ritengo che sia doveroso provvedere urgentemente all’illuminazione assente sul tratto, perché si potrebbero verificare gravi incidenti soprattutto alle persone che attraversano per la prima volta la galleria. Un’ulteriore preghiera rivolta ai gruppi di ciclisti, penso professionisti, che percorrono la pista ciclabile a velocità elevata e invadendo la corsia opposta. La pista ciclabile non è una pista di allenamento agonistico, ma per famiglie, per bambini e per persone che desiderano praticare il ciclismo senza fini agonistici con tranquillità e con la vista piacevole del mare”.