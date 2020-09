Enpa di Sanremo: il cagnolino Achille ha bisogno di una famiglia

Eccomi qui mi chiamo Achille sono una new entry sono un cagnetto poco più che cucciolone di taglia media abbondante sono molto triste e per parecchi giorni ho faticato a mangiare ma ora piano piano sto prendendo un po' di fiducia ...Vi prego venite a trovarmi e chiedete di me Vi aspetto con fiducia.



Per tutte le informazioni e per conoscere Achille potete venire al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000