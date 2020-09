Tennis: al TC Ventimiglia, concluso il Torneo dedicato al giornalista ‘Angelo Maccario’

Francesco Marcianò, Presidente del Tennis Club di Ventimiglia, consegna tra le mani della coppia Ramponi – Raffo, il trofeo Angelo Maccario, primo Presidente e fondatore del Tennis Ventimiglia.



In finale due coppie molto equilibrate: De Villa - Ventrella e Ramponi – Raffo. Purtroppo un brutto incidente di percorso ha messo fuori gioco al primo set il giocatore Ventrella assegnado cosi la vittoria agli avversari. Tra gli atleti finalisti le bravissime Egizia Gargarelli e Renata Perrone che hanno lottato fino all’ultimo set contro la coppia maschile.

Come comunicato dal Vice Presidente Elio Gastaldi "le coppe dei restanti premiati sono state trasformate in buoni pranzo da utilizzare nei migliori Ristoranti di Ventimiglia, iniziativa molto gradita. Non potevano mancare bellissimi fiori per le atlete e le Signore presenti. Appuntamento al prossimo anno".