Coronavirus, cresce il focolaio di Spezia, sono 111 i nuovi casi totali in regione. Salgono ancora gli ospedalizzati

Sono 111 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero nella giornata di oggi. A pesare ancora oggi è il focolaio di Spezia, dove si registrano 112 nuovi casi. Da ieri in tutta la provincia spezzina è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le ventiquattro ore della giornata. In Asl 1 i positivi salgono di due, per un totale di 97.





Totale tamponi effettuati: 250.867 (+1.586)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.292 (+111)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.520 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.772 (+94)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.862 (+92)

Casi per provincia di residenza

Imperia 97 (+2)

Savona 202 (+0)

Genova 924 (+8)

La Spezia 387 (+112)

Residenti fuori regione o estero 86

Altro e in fase di verifica 158

Ospedalizzati: 71 (+10), di cui 9 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 - nessuno in terapia intensiva (+1)

Asl 2 - 7 - 2 in terapia intensiva (+3)

Policlinico San Martino - 2 - 2 in terapia intensiva (0)

Galliera - 7 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 5 - 47 - 5 in terapia intensiva (+6)

Isolamento domiciliare: 697 (+51)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.855 (+17)

Deceduti: 1.575 (+2)