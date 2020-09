Santo Stefano al mare, Valentina Boeri Ventura, candidata con “Insieme per Pallini sindaco” si presenta agli elettori

Valentina Boeri Ventura, avvocato, si candidata quest'anno per le votazioni amministrative politiche con la lista “Insieme per Pallini sindaco”. Ecco una sua presentazione tramite l'approfondimento del programma presentato dal gruppo:

“Uno dei tasselli da cui ripartire al fine di conseguire una sorta di rinascita del paese è quello dell’utilizzo competente e oculato delle risorse economiche già disponibili, nonché del reperimento di nuove forme di sostentamento.

Per quanto concerne il primo punto, si tratta di una semplice ponderata allocazione delle risorse già esistenti, ovvero della contribuzione proveniente dai residenti. Partire dai requisiti basici di funzionamento delle piccole realtà, pulizia, decoro e governo del paese tramite un adeguato coordinamento e controllo degli addetti per giungere ad ovviare alla situazione in cui Santo Stefano ristagna da qualche tempo.

Questo anche tramite una revisione e valorizzazione degli attivi già posti a bilancio comunale.

Per quanto riguarda le operazioni più complesse, relative alle strutture ed attività comunali da riattivare od implementare, un volano di ripartenza deve essere attinto nel conseguimento di finanziamenti su base regionale ed europea. Obiettivo raggiungibile solo tramite un ufficio ad hoc, dotato di personale competente in materia. Molto spesso le risorse, in particolar modo dedicate alla valorizzazione dei piccoli borghi, esistono, anche in quantità consistenti, ma inaccessibili perché richieste tramite domande inadeguate in punto e di forma e di sostanza. Il settore dei finanziamenti regionali e comunitario è, infatti, un campo sempre più elitario dal punto di vista tecnico della formulazione delle domande volte al conseguimento dei proventi offerti, che non può essere lasciato all’improvvisazione.

Ecco che, in questa ottica, è necessario potere disporre di collaboratori esperti in materia, tramite la creazione, come già accennato, di apposito ufficio.

Senza risorse economiche tutte le idee che intendiamo realizzare non sarebbero in alcun modo concretizzabili. Pertanto, oculata distribuzione delle disponibilità economiche comunali e reperimento di nuove allo scopo di attuare il programma”.