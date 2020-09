Elezioni regionali, Giacomo Chiappori (Grande Liguria), su sondaggi e turismo (video)

Il candidato alla presidenza della regione per 'Grande Liguria' Giacomo Chiappori fa il punto della situazione sui sondaggi degli ultimi giorni che vedono risalire le liste più piccole rispetto ai principali partiti, e sul turismo, che secondo Chiappori va rivisto.

“Ci hanno definito 'gli altri', - spiega Chiappori - siamo Massardo, Alice Salvatore e altri, mentre i big sono naturalmente Sansa e Toti, quelli che non vengono mai ai confronti, che hanno deciso che i confronti loro con gli altri non li fanno. Così la gente non sa chi votare e forse magari questo pensare di chi non si sa votare, ha fatto in maniera tale che proprio l'altro ieri dall'1% che eravamo definiti il 24 agosto, la forbice si è aperta dal 4 al 6%, e dicono che una parte di questo aumento derivi da una perdita del governatore uscente. Io non lo so, non mi fido dei sondaggi, non mi interessano molto i sondaggi, sono a testa bassa e cerco di arrivare al punto io, perché il mio non è solo un arrivare a una sedia che è poco interessante per me, è un progetto politico dove si parla di altre cose, di una Liguria a statuto speciale, e ad esempio, se fossimo a statuto speciale diremmo noi quando aprire e chiudere le scuole, e non avremmo bisogno che ce lo dica lo Stato”.







Parliamo di turismo, lei finora è soprattutto sindaco di Diano Marina. I dati, ci raccontava, non sono molto incoraggianti.



“Aspetto di vedere il finale, perché in effetti non sono incoraggianti. Noi abbiamo perso dalla tassa di soggiorno un 40% nel mese di luglio, il che ci mette in fibrillazione. È certo che il turismo va rivisto, va ripensato. Noi abbiamo tutti i requisiti, dai santuari dei cetacei alla grande via del Sale, alle alpi marittime, ai grandi parchi in Liguria in generale. Potremmo aprire le vie del mare, possiamo parlare di nordic walking, di byke, di turismo congressuale che è una cosa che a me piace pensare che funzioni, tanto è vero che a Rimini e a Roma hanno aumentato il loro pil e la stagione con il turismo congressuale. Bisogna certamente ripompare, rivedere, riprogrammare il turismo che ha preso una legnata con questo lockdown, con questo coronavirus. Bisogna rivedere il tutto e vederlo nella maniera migliore, sponsorizzando al massimo quello che è il nostro turismo perché il materiale c'è, bisogna riprogrammare e rivedere. Io credo di saperlo fare come l'ho fatto in questa Diano Marina che non ha perso molto, però comunque anche Diano Marina ha avuto il suo problema”.