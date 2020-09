Elezioni Regionali, Bissolotti sulla pista ciclabile "Vi dico di chi è la paternità dell'opera"

Pista ciclabile, il bene turistico più importante di tutta la riviera dei fiori. Ne parliamo con Antonio Bissolotti, candidato di Liguria Popolare - Forza Italia, nelle elezioni regionali del 20 21 settembre a sostegno della candidatura alla presidenza di Giovanni Toti. Di chi è la paternità della ciclabile? "E' un argomento che mi sta molto a cuore. Un'opera il trasferimento a monte delle rotaie, sognata per tanti anni, tantissimi progetti. Il primo progetto di spostamento della ferrovia a monte risale a 100 anni fa, eppure ci siamo riusciti. Nel 2000 mi ricordo una bellissima festa in piazza Bresca con il compianto sindaco Bottini e il presidente della regione Biasotti che aveva appena vinto le elezioni così come noi avevamo vinto Sanremo con il record di preferenze - racconta Bissolotti - Ho tanti ricordi. Qui ci sono le scuole della Mater Misericordiae. Da bambino, venivo qui a piedi. Era un'altra Italia e un'altra Sanremo e l'unico pericolo era proprio il treno che passava e bisognava stare attenti al passaggio a livello. Noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di inaugurare lo spostamento a monte della ferrovia".

"Ci siamo subito posti la domanda di cosa fare e all'epoca abbiamo dovuto affrontare anche chi all'epoca avrebbe voluto togliere il treno per metterci un filobus di cristallo e farci passare corriere, pullman, macchine. - prosegue - Non era un'ipotesi percorribile e l'abbiamo osteggiato in tutti i modi. Bottini e Biasotti mi nominarono presidente di Area 24, costituimmo questa società e da lì partì la grande avventura della pista ciclabile".

"Il sindaco Bottini diede a me in qualità di assessore alle grandi opere, la trattativa con Ferrovie dello Stato per l'acquisizione delle aree. Ricordo che le ferrovie volevano circa 30milioni di euro per le aree e siamo riusciti, io in particolare a fare una lunga trattativa con Cimoli, l'amministratore delegato delle ferrovie perchè alla fine queste aree arrivassero al comune di Sanremo a costo zero. Nel 1983 l'amministrazione anticipò 10 miliardi per il trasferimento della linea e con una lunga trattativa riuscimmo a riconoscere che quelle cifre tra interessi e rivalutazioni, in realtà coprivano quella cifra. - ricorda il candidato - Poi bisognava trovare le risorse per costruire e ricordo che gli onorevoli di allora, in particolare l'amico Gianni Cozzi che non c'è più, fu uno dei principali fautori di questa linea e trovò insieme agli altri i primi 10 milioni di euro con i quali fu appaltata la prima parte di pista ciclabile.

"E' stata un'opera fortemente voluta da me, dal sindaco Bottini da Biasotti. Quando noi siamo andati via dall'amministrazione nel 2003 la pista ciclabile era stata ideata, progettata, finanziata e qualche mese dopo chi venne dopo di me a presiedere Area 24, il commercialista Antonio Semeria, appaltò il primo tratto. Qualcuno ha voluto maldestramente far credere che fu l'amministrazione Borea dopo di noi a modificare il tracciato. Un fatto incredibile quando arrivarono i lavori erano già cominciati, quindi è una grande eresia - afferma Bissolotti - In più ricordo con piacere in uno dei più bei corsi fioriti della storia, dedicato alla pista ciclabile, il conduttore di Linea Verde era Fabrizio Del Noce poi diventato Direttore di Rai 1, con lui sorvolammo tutta questa pista privata delle rotaie. E alla sua domanda, 'Cosa farete, cementificherete?', dissi, 'No, faremo una bellissima pista ciclabile che tutto il mondo ci invidierà".