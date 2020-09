Elezioni regionali 2020: Chiara Cerri e l'impegno nella valorizzazione per le eccellenze del territorio (VIDEO)

Chiara Cerri, vice Sindaco del comune di Taggia è intenzionata a portare il suo impegno dal comune alla regione anche per la valorizzazione delle eccellenze locali. Nei progetti della candidata un importante impegno per il marketing territoriale, elemento fondamentale sia come attrazione turistica sia come commercializzazione dei prodotti tipici:



“Tutti conoscono il mare e ora si comincia finalmente a conoscere l'entroterra. Uniti, assieme a tutte le vallate, vogliamo rafforzare l'idea di unione dei nostri prodotti che, messi al centro dell'attenzione possono dare tanto e portare anche un turismo trasversale”.