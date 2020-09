Sanremo: stasera a Villa Ormond la chiusura di Solea con lo spettacolo teatrale ‘Porto a porto’ di Marina Senesi

Archiviata la seconda giornata di “Solea”, festival della cultura mediterranea con un programma nuovamente fitto: nel pomeriggio lo spettacolo itinerante “Sanremo tenebra – ombre tra i carrugi” sui casi noir della Sanremo novecentesca ad oggi non sempre nota, in cui gli attori e musicisti Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo hanno fatto emozionare il pubblico, portando con una chiave musico-teatrale diversi fatti crime cittadini, sulla base delle ricerche firmate dagli scrittori Romano Lupi e Riccardo Mondelli. Un percorso apprezatissimo, finito tra gli applausi.

In serata alle ore 21.30 a Villa Ormond, l'omaggio a Manuel Vázquez Montalbán e al detective Pepe Carvalho tra percorsi narrativi e letture dell’attore Fabio Troiano con gli interventi di approfoindimento di Hado Lyria, la traduttrice italiana di Manolo Montalban, dello scrittore Andrea Cappi, della giornalista Antonella Viale con la moderazione di Marco Vallarino. I riconoscimenti, al termine, sono stati vivissimi per aver dato corpo ad una avventura letteraria così ricca di spunti anche sociali e storici (nonchè afferenti il mondo della cucina!). Non è mancato un ricordo dell'amico scrittore recentemente scomparso Andrea G Pinkett's, ospite della prima edizione di Solea e Montalbaniano di ispirazione..

L’edizione 2020 del festival “Solea” si conclude stasera, alle 21.30, a Villa Ormond, con il monologo teatrale “Porto a porto - Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco”.

L'attrice, e voce della trasmissione radiofonica Caterpillar, Marina Senesi, anche autrice del testo, ci conduce in un ideale viaggio attraverso tutte le coste del Bel Paese, tra incontri inaspettati, casi di "mala-itanialità", scoperte storiche dimenticate.

Uno spettacolo di docu-teatro che unisce indagine, ironia e leggerezza, con una colonna sonora speciale, firmata dalla Banda Osiris, e la impostazione registica della compianta Cristina Pezzoli.

Il festival “Solea” è organizzato dalla CMC/Nidodiragno, con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, e ha il sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni, e la collaborazione dell'Associazione Pigna Mon Amour.

Le attività di Coop. CMC / Nidodiragno sono, inoltre, sostenute dal MiBACT.

Biglietti: 10 euro.

In ottemperanza alle normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione gratuita, esclusivamente sul sito www.sanremo2020.eventbrite.it. È necessario prenotare indicando nome, cognome e recapito di tutti i partecipanti. I biglietti potranno poi essere pagati e ritirati la sera stessa dell'evento.

Tutti gli eventi sono svolti nel rispetto delle normative attualmente vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi:

www.sanremo2020.eventbrite.it



Informazioni (no prenotazioni): sanremo2020@nidodiragno.it; tel. / WhatsApp: + 39 393 875 36 37; Facebook: Solea-festival della cultura mediterranea a Sanremo (/Soleafestival) https://www.facebook.com/Soleafestival/