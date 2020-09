Sanremo: situazione di degrado in Via delle Fonti a Bussana, la segnalazione con foto di un residente

“Con la presente segnalo la situazione di degrado di Via delle Fonti in frazione Bussana di Sanremo, come da foto allegate. Nel 2020 non è stata effettuata la pulizia delle erbacce e degli arbusti e delle cunette a bordo strada che adesso rappresentano un pericolo per la guida oltre a danneggiare le vetture che transitano. Inoltre da circa un mese ci sono due perdite dall'acquedotto pubblico che a lungo andare potrebbero dar luogo ad una frana. Per finire a bordo strada ci sono numerosi cumoli di rifiuti abbandonati dove brulicano di ratti e dal fetore irrespirabile.



Carlo”.