Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 6 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 6 SETTEMBRE

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. ‘Solea, festival della letteratura del Mediterraneo’, monologo teatrale ‘Porto a porto - Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco’ di e con l’attrice Marina Senesi. Regia di Cristina Pezzoli (locandina). Villa Ormond, prenotazioni QUI

IMPERIA



15.30. 62° Festival Scacchistico Internazionale di Imperia organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese. Palazzetto dello Sport, sino al 13 settembre (più info)



21.15. Intervento musicale dell’ensemble Note Pizzicate dirette dal M° Manuel Merlo in Piazza Antica dell’Ospizio ad Oneglia, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato, provenienti non solo dalla provincia, ma anche dal Piemonte e dalla vicina Francia (ogni prima domenica del mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio



17.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariano nel centro storico, info 0184 265556

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. Ultimo giorno dello ‘Street Food’ di Fiori Eventi con le migliori specialità del cibo on the road, nazionali e internazionali e con momenti di svago e le migliori birre artigianali. Lungomare

11.00-14.00. Super Jump: master class di trampolino elastico con la partecipazione di Davide Tumiotto, Master Trainer e braccio destro di Jill Cooper. Piazza Chierotti, info e iscrizioni 345 3876003

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

7.00. 66ª edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero

8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena

9.00. Gara Open di pesca a traina organizzata dal Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina, non valevole per la qualifica dei campionati italiani. A cura del Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina. Porticciolo turistico, info ed iscrizioni: 347 2605967

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

9.00-19.00. ‘Sull'Onda di Settembre 2020’: 9ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino



CERVO



9.30. ‘Storia, architettura e paesaggio affacciati sul mare’: visita guidata sul territorio. Ritrovo in Piazza Castello, info 0183 406462

ENTROTERRA

BADALUCCO



7.30. Escursione da Badalucco a San Salvatore a cura dell’associazione ‘Cugini dei Sentieri’. Partenza da Piazza Duomo (pranzo al sacco)



BORGOMARO



9.30-12.00. In occasione del 76° Anniversario della ‘Battaglia di Montegrande’, manifestazione dedicata ai partigiani e civili caduti per la Libertà con deposizione corona di alloro al Monumento alla Resistenza e S. Messa in suffragio dei caduti. Frazione San Bernardo di Conio

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Liguria delle Arti, Franco Boggero, storico dell’arte, racconta la Chiesa di San Giovanni Battista, l’Oratorio di San Bernardino e Santa Croce e gli affreschi dei fratelli Biazaci da Busca. Pino Petruzzelli legge Camillo Sbarbaro, Giorgio Caproni, Francesco Biamonti, Pino Petruzzelli. Musica a cura della Pro Musica Antiqua di Savona Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (più info)

DOLCACQUA

16.30. Passeggiata dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere con visita a Palazzo Luigina Garoscio e alla Pinacoteca Morscio. Al termine, degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria (visita guidata e degustazione 10 euro a persona). Prenotazione obbligatoria entro le 16.30 del giorno precedente al 337 1004228 (ogni prima domenica del mese)



LUCINASCO



16.00. ‘Concerti sul Lago’: musiche medievali originali per flauto dolce, arpa Celtica e voce solista a cura dell’ensemble ‘The Chaucer Songbook’ formato da Nicoletta Bracco, Marcella Grossi, Cristina Rovaldi. Chiesa di Santo Stefano, ingresso libero



MENDATICA



10.30-18.30. Esposizione dei lavori della comunità costituiti da ricami delle nonne e lavori di rappezzo e rammendo. Sala delle Carte (zona campo sportivo), ingresso libero (h 10.30/12-16/18.30)



PRELA’



8.00-19.00. Mercatino del biologico, antiquariato e collezionismo. Piazza del paese



REZZO



21.15. Secondo concerto della Rassegna ‘Itinerari d'Organo tra Liguria e Piemonte’, organizzato dall'Associazione Vallinmusica. All'organo il M°Juan Paradell Solé, organista titolare della Cappella Musicale Pontificia Sistina in Vaticano e direttore artico ad honorem di Vallinmusica, con lettura brani tratti da poesie di Théophile Gautier e Maurizio Donte. Chiesa di San Martino



FRANCIA

MONACO

17.00. 15° Festival Internazionale di Organo: Cine-concerto ‘Metropolis’ di Fritz Lang, 1927 con Jean-Baptiste Dupont, improvvisazione all’organo (più info). Alle 16, conferenza ‘Gli organi di Monaco’ di Claude Passet (più info). Cattedrale di Monaco



