Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 oggi nel Principato di Monaco di conseguenza il bilancio si attesta quindi a 147 persone colpite dal coronavirus.

In totale, tre pazienti sono in cura presso il CHPG: un residente in terapia intensiva e due non residenti ricoverati. Da sottolineare cinque ulteriori guarigioni per un totale di 102 persone guarite.

A questa sera sono 40 le persone seguite dal Centro di monitoraggio domiciliare che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi.