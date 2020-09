Coronavirus, 95 nuovi casi in Liguria, a Spezia obbligo di mascherina fino al 13 settembre

Sono 95 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero nella giornata di oggi che vede un incremento considerevole nelle Asl3 (+44) e Asl5 (+45). In tutta la provincia di Spezia, per ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Giovanni Toti, fino al 13 settembre sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutte le 24 ore. Il dettaglio dei nuovi positivi: 2 ASL 1 di cui: 1 contatto di caso1 attività di screening4 ASL2 di cui: 1 rsa3 attività di screening44 ASL3 di cui: 6 contatto di caso5 accesso ospedale2 casi pediatrici (figlio e mamma)21 attività di screening10 rsa45 ASL5 di cui: 26 contatti di caso19 attività di screeningSi precisa che la specificazione della ASL, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.Con i 95 nuovi casi di Coronavirus, il numero dei positivi arriva a 11.181. Gli attualmente positivi, invece, sono 1.770 (+80). Effettuati 2.697 tamponi (totale 249.281), con un positivo ogni 46. In provincia di Imperia i positivi sono 95, 1 più di ieri. Sotto i dati.

Totale tamponi effettuati: 249.281 (+2.697)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.181 (+95)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.503 (+8)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.678 (+87)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.770 (+80)

Casi per provincia di residenza

Imperia 95 (+1)

Savona 202 (+4)

Genova 924 (+31)

La Spezia 275 (+43)

Residenti fuori regione o estero 86

Altro e in fase di verifica 149

Ospedalizzati: 61 (+7), di cui 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 5 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 2 - 4 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Policlinico San Martino - 2 - 2 in terapia intensiva (0)

Galliera - 7 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 5 - 41 - 5 in terapia intensiva (+6)

Isolamento domiciliare: 646 (+27)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.838 (+14)

Deceduti: 1.573 (+1)