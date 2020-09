Santo Stefano al mare: Matteo Tini della lista "Insieme per Pallini sindaco" si presenta con un video messaggio

Matteo Tini, candidato alle prossime elezioni amministrative comunali di Santo Stefano al mare con la lista "Insieme per Pallini sindaco" si presenta agli elettori e invita la popolazione ad andare a votare per far valere il proprio diritto e per evitare l'arrivo di un commissario.

“Adoro viaggiare tanto quanto adoro tornare a casa, a Santo Stefano. Mi piacerebbe vedere un paese vivo, che lavora tutto l'anno e non solo durante i tre mesi estivi, perché ha tanto da offrire. E' importante andare a votare, qualunque sia la vostra preferenza, per evitare a Santo Stefano un anno di commissariamento”.

Questo il video messaggio del candidato Matteo Tini: