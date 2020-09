Martedì 8 settembre Energia Democratica Liguria organizza un incontro con Marco Benedetti e Davide Di Noi

Energia Democratica Liguria, l'organizzazione politica vicina al Partito Democratico, ha organizzato un incontro previsto martedì 8 settembre con Marco Benedetti - Presidente Confesercenti Liguria- e Davide Di Noi della Direzione Nazionale Partito Democratico - responsabile dipartimento cultura e spettacolo .



"Energia Democratica nasce per riscoprire lo spirito delle origini nel PD: non possiamo rassegnarci all’idea che il PD diventi solo un pezzo di una sommatoria mal amalgamata, di un nuovo centro-sinistra col trattino. Per questo serve nuova energia".