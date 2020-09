Liguria Popolare esprime il proprio disappunto relativamente alle dichiarazioni del PD sanremese sulla possibilità di spostare l'apertura delle scuole

Dopo questa analisi sono state prospettate le elezioni a Settembre con la speranza recondita che il covid riprendesse campo per rinviarle nuovamente. Purtroppo questo non è successo ed oggi ci troviamo di fronte ad un disastro organizzativo che è ancora più evidente dalle deliranti dichiarazioni del Ministro Azzolina. Un ingorgo al quale la sinistra di governo è giunta impreparata e il rinvio dell'apertura delle scuole sarebbe ne più ne meno che la certificazione della incapacità del governo dei monopattini e della ciclabile sullo stretto di Messina.



Si aggiunga che i nostri ragazzi sono già stati deprivati fin troppo del loro diritto allo studio. Alla fine quello che conta per questo Governo è il mantenimento delle poltrone e salvaguardare la casta. Sia da parte del PD sia da parte del partito grillino che ha messo in un angolo il secondo mandato per traguardare al terzo ed evitare che la maggior parte dei parlamentari andasse a cercarsi un vero primo lavoro.