Imperia: continuano gli appuntamenti con i banchetti del PD cittadino

"Continuano gli appuntamenti con i banchetti del PD cittadino, anche questo sabato abbiamo avuto modo di dialogare con i cittadini presentando il nostro programma elettorale di coalizione e i nostri candidati provinciali PD alla carica di consigliere regionale”. Ad informarne è Massimiliano Cammarata, segretario cittadino PD città di Imperia, che spiega: “Abbiamo incentrato una campagna elettorale tra le persone, in mezzo ai nostri concittadini, nelle piazze e nelle vie della nostra città, una campagna elettorale fatta di incontri, come quello di giovedì sera presso la sede della nostra federazione dove abbiamo avuto modo di dialogare con gli iscritti, il direttivo ed i nostri candidati PD, e non una campagna elettorale basata su endorsement quotidiani, studiati e calendarizzati ad hoc o realizzata sbandierando investimenti realizzati in larga parte con fondi europei o provenienti dal governo nazionale”.